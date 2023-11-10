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Американский эксперт раскрыл, сколько ещё процентов территории лишится Украина

Риттер: Украина потеряет ещё 20 процентов территорий, если продолжит воевать
10 ноября 2023, 15:38
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украина рискует потерять ещё 20 процентов территорий, если продолжит вооруженный конфликт с Россией, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для канала Kim Iversen.
«Если вы (ВСУ) продолжите воевать, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса станут принадлежать России. Вы потеряете еще 20 процентов своей страны, если вы сейчас же не остановите этот конфликт», - прокомментировал ситуацию Риттер.

Бывший разведчик считает, что самым выгодным решением для Украины в настоящий момент было бы заключение мирного соглашения с Россией.


Ранее Риттер также заявил, что Вооруженным силам Украины придётся принять капитуляцию на условиях России. По словам бывшего разведчика, Украина уже упустила свой шанс на мирные переговоры с Россией. К тому же, западные союзники никак не смогут помочь Киеву, поскольку их мнение никто не станет учитывать.

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«Искупил кровью»: за что Путин помиловал убийцу студентки, задушенную после истязаний
Песков: осужденные искупают преступления кровью на поле боя
10 ноября 2023, 15:55

Фото: сайт Кремля

В России помилован мужчина, жестоко расправившийся со своей бывшей возлюбленной. Приговоренного к 17 годам заключения убийцу, отпустили на свободу спустя год за участие в СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится преступник в настоящее время, и что о его помиловании сказали в Кремле.

Убийство Веры Пехтелевой в Кемерово


23-летнюю Веру Пехтелеву жестоко убил ее бывший парень Владислав Канюс. В январе 2020 года экс-возлюбленный россиянки узнал о ее новых отношениях, когда она приехала к нему забрать свои вещи. Мужчина стал избивать девушку подручными предметами, резать ножом, а затем задушил проводом от утюга. На теле жертвы было обнаружено более 100 ран и ушибов. Канюс издевался над девушкой около шести часов. Перед смертью он ее изнасиловал.

Соседи слышали громкие крики Пехтелевой и пытались вызвать полицию семь раз, однако правоохранители не реагировали на звонки очевидцев. Позже следствие установило, что трое диспетчеров Дежурной части не передали информацию о произошедшем оперативным нарядам, а полицейские не отреагировали на заявления о возможном преступлении. Сотрудники МВД получили условные сроки за халатность, которая повлекла смерть человека.

Убийца девушки в 2022 году был осуждён Кемеровским областным судом к 17 годам лишения свободы. 27.04.2023 Канюс был помилован и освобожден от дальнейшего отбывания наказания.


Осужденного за убийство студентки Пехтелевой Канюса помиловали за участие в СВО

 
После того, как родители убитой девушки узнали о помиловании мужчины, они направили запрос в Ростовскую прокуратуру, чтобы узнать о его местонахождении. Однако в надзорном ведомстве сообщили только то, что 28.04.2023 года он был из колонии освобожден, судимость с него была снята.

Мать Веры Пехтелевой сообщила журналистам, что после указа о помиловании, Канюс должен был убыть в распоряжение ГУ ФСИН по Ростовской области, однако его там не оказалось. Через несколько месяцев, убитая горем мать увидела фотографии, на которых Канюс позировал в камуфляже с оружием в руках. Оказалось, что он находится в зоне проведения спецоперации. 

Песков назвал российских военкоров героями
Песков назвал российских военкоров героями

В Кремле объяснили помилование убийцы Веры Пехтелевой

Помилование преступника, который жестоко расправился с молодой девушкой, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами он заявил, что глава государства помиловал Канюса, потому что мужчина искупил свою вину на СВО.

По его словам, для помилования существует определенная процедура, к которой можно прийти двумя путями.

«Для помилования существует определенная процедура. Это признание вины, решение на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы предоставляются президенту. Это один путь. Есть второй — когда они искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Все, что могу сказать по этому случаю», — заявил Песков. 
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#рф
#суд
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РИА Новости: боевики «Азова»* обманом убеждают пенсионерок поджигать военкоматы
10 ноября 2023, 15:55

Фото: iStock/DarthArt

Боевики «Азова»* обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале — установлены три новые эпизода. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что удалось установить жительниц Урала, которых мошенники обрабатывали по ранее использованным алгоритмам. Как стало известно, обработка происходит с помощью отдельного тербатальона «Кракен», который был сформирован из террористов «Азова»*.

Отмечается, что злоумышленники убеждают пенсионеров через интернет-мессенджер. Необходимость такого поступка мошенники объясняют нахождением преступников в здании военкомата.

Ранее сообщалось, что 76-летний пенсионер совершил попытку поджога военкомата во Всеволожске, однако чуть не сгорел сам.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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Зеленского предупредили о скорой катастрофе
Политика: техника, отправленная ВСУ, оказалась в руках криминальных группировок
10 ноября 2023, 15:37

Фото: iStock/JARAMA

Западная техника, которая была отправлена Украине, попадает в руки криминальных группировок. Об этом сообщает сербская газета «Политика».
В материале издания сообщается, что контроль над перемещением и применением оружия на Украине отсутствует, так как украинские войска сами решают, как распределить поставленное им через Польшу американское оружие. Авторы статьи заключили, что в скором времени украинскому президенту и его окружению «придется платить по счетам».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта.

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#оружие
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#дмитрий песков
#всу
#пилоты
#украина
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МИД заявил о грозящей экологической катастрофе на Приднепровском химзаводе
10 ноября 2023, 15:28

Фото: официальный Telegram-канал МИД России

На Украине может случиться экологическая катастрофа, если опасные радиоактивные отходы с Приднепровского химического завода окажутся в Днепре и грунтовых водах.
Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По нашей информации, Киев не выделяет средства на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории, но и за её пределами», — подчеркнула Мария Захарова.
Есть высокая вероятность попадания 12 млн тонн РАО в Днепр и грунтовые воды. Это может произойти из-за подмыва дамбы одного из хранилищ. Оно расположено в 800 метрах от реки и её притока Коноплянки.

Захарова утверждает, что около 14 тонн радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям, попадая на сельскохозяйственные угодья.

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#мид рф
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#сво
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#вода
#экология
#отходы
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Фельдшер ВСУ проведёт в колонии 30 лет за расстрел машин с мирными жителями
10 ноября 2023, 14:52

Фото: iStock/Thomasaf

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор украинскому военнослужащему Виталию Матвиенко.
Мужчину приговорили к 30 годам лишения свободы. Он расстрелял шесть мирных жителей Мариуполя и совершил покушение ещё на четырех, пишет «Лента.Ру».

Осужденный признан виновным «в убийстве более двух лиц, совершенном организованной группой из политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории».

Матвиенко будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие установило, что 29 марта 37-летний фельдшер медицинского пункта ВСУ вместе с другими украинскими военными, исполняя приказ командира, расстрелял из автомата гражданский автомобиль в Мариуполе. 31 марта Матвиенко расстрелял движущуюся колонну из трех гражданских машин.

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#всу
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#колония
#убийство
#военные
#украина
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СМИ заявили об окончании масштабного контрнаступления ВСУ
The Economist: контрнаступление ВСУ закончилось провалом
10 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

Масштабное контрнаступление ВСУ завершилось провалом. Об этом пишет британская газета The Economist.
«Наши данные показывают, что закончилось крупное контрнаступление», — говорится в статье.

Такие выводы журналисты сделали из информации со спутниковых систем. Согласно полученным данным, с 13 октября интенсивность боев резко уменьшилась, из чего следует, что продвижение ВСУ замедлилось.
 
Таким образом, согласно статье, долгожданное масштабное контрнаступление ВСУ, начавшееся 4 июня, провалилось. При этом украинская армия не смогла достичь значительных успехов.

Накануне командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов заявил об улучшении ситуации на линии соприкосновения для ВС РФ.

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#военные
#армия
#сво
#всу
#вс рф
#контрнаступление
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Песков назвал российских военкоров героями
Песков: военкоры рискуют жизнью не только на СВО, но и дома
10 ноября 2023, 13:48

Фото: iStock/alfimimnill

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал военных корреспондентов героями, которые рискуют жизнью не только в зоне спецоперации, но и дома. Так он прокомментировал ситуацию, которая произошла с семьей военкора Александра Коца.
«Наши военкоры действительно герои, они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в мирных условиях», - отметил Песков.

Он привел в пример ситуацию, которая на днях произошла с семьей военкора Александра Коца.

Напомним, 8 ноября в Москве мужчина подкараулил жену военкора Александра Коца возле дома и стал угрожать ей, а также требовать встречу с Александром. Он ждал женщину на лестничной площадке. Мужчина расспрашивал супругу военкора о его текущем местоположении и требовал организовать встречу. Он также угрожал хозяйке квартиры и оказывал на нее психологическое давление. Подозреваемый задержан.

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Песков: Зеленский повышает градус красноречия перед донорами, которые волнуются
10 ноября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи — предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, из-за волнения западных союзников Киев «повышает градус красноречия». Напомним, ранее Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. 

Ранее сообщалось, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит пойти на компромисс с Россией, поскольку он не смог добиться дополнительной помощи от союзников. Западные страны уже не могут в таких количествах финансировать Украину, поскольку они сталкиваются с высокой инфляцией, сокращением запаса вооружения и дефицитом госбюджета. В связи с этим, их интересы сейчас направлены на внутренние проблемы.

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#страны
#сво
#всу
#вооружения
#киев
#песков
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«Забег на сто метров»: Ермак сравнил СВО с физкультурой
Глава офиса Зеленского заявил, что конфликт на Украине близок к завершению
10 ноября 2023, 13:42

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Конфликт на Украине похож на стометровку, где Киев уже пробежал 70 метров, заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми», - прокомментировал ситуацию Ермак.

При этом, по словам политика, никто не знает, когда на самом деле завершиться вооруженное противостояние между Киевом и Москвой. Ермак считает, что это может произойти совершенно внезапно. 

Однако, ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины говорит о продолжении контрнаступления ВСУ от собственного отчаянья.

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