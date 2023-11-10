Американский эксперт раскрыл, сколько ещё процентов территории лишится Украина

В России помилован мужчина, жестоко расправившийся со своей бывшей возлюбленной. Приговоренного к 17 годам заключения убийцу, отпустили на свободу спустя год за участие в СВО. Редакция «Радио 1» расскажет, где находится преступник в настоящее время, и что о его помиловании сказали в Кремле.