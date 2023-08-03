Американский эксперт заявил, что с начала СВО ВСУ потеряли более 300 тысяч бойцов

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Потери личного состава Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции составляют свыше 300 тысяч человек, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.
«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище. Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.
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Евгения Парфентьева