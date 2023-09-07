Американский эксперт заявил, что Украине необходимо искать выход из конфликта с РФ

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Украине необходимо срочно искать выход из конфликта с Россией, потому что на линии боевого соприкосновения для ВСУ все складывается крайне плохо, заявили американские военные эксперты в интервью USA Today.
«У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые являются экспертами в расстановке ловушек», - так прокомментировал ситуацию американский ветеран Стивен Майерс.
В то же время, профессор Сиракузского университета Шон Макфейт заявил, что ни назначение нового министра обороны Умерова, ни многомиллиардная военная помощь от США не спасут положение украинской армии. Он также отметил, что США полагаются на тактику, которую применяли во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Вашингтон проигрывает, потому что так и не сделал никаких выводов, имея дело с куда более сильным противником.
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