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Завершился финансовый год 2023 в Соединенных Штатах, который предполагал предоставление Украине военной помощи по программе ленд-лиз. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
Авторы статьи также отмечают, что в реальности механизм ленд-лиз не был активирован, так как США предоставляли Украине вооружение без оплаты и условий, что оказывалось более выгодным экономически для Киева, чем программа ленд-лиз. Представители Белого дома также объяснили, что данный механизм не был использован по этой причине.
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