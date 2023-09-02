Американский офицер Дэвис: Украинское контрнаступление выдохлось

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Украинское контрнаступление исчерпало свои возможности и завершится до конца сентября. Такое мнение высказал американский отставной офицер Дэниел Дэвис.
Дэвис выразил сомнение в том, что у Украины хватит сил и ресурсов на то, чтобы еще продвинуться вперед, удерживая фланги от контратак российских войск. Он предположил, что ВСУ находятся в конце своего рывка и вскоре им придется перейти к обороне, чтобы удержать территорию. Потенциал украинского контрнаступления полностью исчерпан, заключил военный специалист.
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