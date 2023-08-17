Американский разведчик заявил, что Купянск совсем скоро падет

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В ближайшее время Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Украинская линия оборону у Купянска разбита, и российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в Купянск. Город скоро падет. А дальше Харьков», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению эксперта, Украина потерпит военное поражение в конце лета или началу осени. У Вооруженных сил Украины практически закончились ресурсы, как в вооружении, так и в личном составе.
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