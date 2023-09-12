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Американский военкор Патрик Ланкастер заявил, что украинские войска намеренно наносят удары по мирным объектам Донецка. Об этом Ланкастер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам Ланкастера, во время выборов ВСУ наносили удары по Донецку в различных его районах. Он отметил, что практически каждый день мирные жители умирают из-за украинских обстрелов.
Журналист подчеркнул, что киевский режим презирает жителей Донбасса. Ланкастер добавил, что с момента начала спецоперации на Украине ВСУ занимают те же рубежи.
Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли.
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Журналист подчеркнул, что киевский режим презирает жителей Донбасса. Ланкастер добавил, что с момента начала спецоперации на Украине ВСУ занимают те же рубежи.
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Екатерина Коршунова