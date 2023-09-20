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Американский журналист Хинкл заявил о скором жестоком финале для Зеленского

Журналист Хинкл: в ходе контрнаступления потери ВСУ составляют 71 тыс человек
20 сентября 2023, 13:18
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Американский журналист Джексон Хинкл сообщил об огромных потерях ВСУ в результате контрнаступления на фронте, передает RT.
«Украинское контрнаступление, в ходе которого погибли 71 тыс. человек, ― самоубийственная миссия», — приводит слова Хинкла RT.

По мнению журналиста, украинцы должны протестовать против действий киевского режима, который отправляет их родственников на передовую. Он отметил, что этого не происходит из-за того, что Служба безопасности Украины отправит их в тюрьму или сделает что-то хуже.


Напомним, ранее Хинкл сообщил, что власти Великобритании негативно отнеслись к тому, что российские военные уничтожили два танка Challenger 2, ранее переданные Украине.

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#контрнаступление
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Российской авиацией уничтожен мост, по которому ВСУ стягивали резервы
20 сентября 2023, 12:46

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска уничтожили мост, через который ВСУ стягивали резервы. Об этом он рассказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
Мост проходил через реку Оскол на Купянском направлении. Ударами российской авиации мост был уничтожен. 
 
Ганчев рассказал, что ВСУ используют переправу для подвоза военной техники и стягивания резервов. Глава администрации добавил, что ВСУ несут существенные потери, а российские бойцы продолжают уничтожать возводимые противником переправы. 
 
По его словам, на Купянском направлении продолжаются бои за позиции.  

Прежде сообщалось, что российские силы ведут активные боевые действия под Купянском.

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#мост
#реки
#военные
#всу
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Один человек погиб при обстреле белгородского села Максимовка
20 сентября 2023, 12:40

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

ВСУ уже второй раз за день обстреляли село Максимовка в Белгородской области. При повторном обстреле погиб оин мирный житель, еще один пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что при украинском обстреле получил осколочные ранения живота и рук еще один мужчина. Он также ехал по трассе в момент обстрела. Он был экстренно госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Также Гладков отметил, что в результате атаки с украинской стороны повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановка общественного транспорта.

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#обстрел
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RT: бойцы 228-го полка ВС России уничтожают ВСУ под Кременной
20 сентября 2023, 11:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военкор RT Мурад Газдиев сообщил, что бойцы 228-го полка ВС РФ уничтожают украинских боевиков под Кременной.
«БТР стремительно уезжает, водитель знает, что его ждёт. Пока бойцы идут по лесу, в них уже летят снаряды. Взрыв раздаётся в нескольких метрах от них. После взрыва убегают лишь два бойца», — приводит слова военкора Гадзиева RT.

Сообщается, что гаубица «Мста-Б» ударяет по дорогам, которые используются ВСУ для поставки грузов и боеприпасов на передовую. По словам Гадзиева, бои под Кременной ведутся в густых хвойных лесах, для которых необходимо использовать специальную подготовку и технику.

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#россия
#украина
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Пушилин заявил, что ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте
Пушилин не видит предпосылок для перелома ситуации на фронте в сторону ВСУ
20 сентября 2023, 10:49

Фото: сайт Кремля.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не смогу переломить ситуацию на линии соприкосновения в свою сторону ни при каких обстоятельствах.
«Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски резервов», - заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Он уточнил, что даже при условии передачи Киеву дополнительного вооружения странами Запада, ВСУ не смогут добиться существенных результатов.

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#днр
#сво
#всу
#вооружения
#пушилин
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В районе Купянска ВСУ несут огромные потери
Марочко: в госпитали Харькова поступило множество тяжелораненых из ВСУ
20 сентября 2023, 08:09

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

На Купянском направлении наблюдается резкий рост потерь среди ВСУ, госпитали в районе Харькова переполнены. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За истекшие сутки, в госпиталях населенного пункта Харьков отмечается резкий всплеск поступления тяжело раненых бойцов. Во многих лечебных заведениях не хватает койко-мест для пациентов», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, раненых украинских военных везут из-под Купянска. Марочко предположил, что такой рост потерь среди ВСУ связан с ракетно-бомбовыми ударами ВКС РФ.

Ранее Марочко также сообщал, что на Донецком направлении в районе Артемовска зафиксировано прибытие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, бойцы которой были обучены инструкторами НАТО.

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ВСУ обстреляли из танка пропускной пункт в Брянской области
20 сентября 2023, 07:31

Фото: iStock/bpawesome

Украинские военные из танка обстреляли пропускной автомобильный пункт «Погар» в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, нападение ВСУ на МАПП «Погар» произошло вечером 19 сентября. Он был атакован около 23.00. Пропускной пункт находится примерно в 800 метрах от границы с Украиной.

Всего по пункту был выпущен один снаряд. В атаке, предположительно, участвовал танк Т-80. Он сразу же скрылся в лесу. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Накануне в Минобороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Орловской областями.

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#нападение
#военные
#снаряд
#всу
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Андреевка полностью разрушена, ВСУ взяли лишь ее часть
Разведчик ВДВ: Андреевка полностью разрушена, нельзя говорить, что ее взяли ВСУ
20 сентября 2023, 07:03

Фото: iStock/JARAMA

Село Андреевка, о взятии которой заявил президент Украины Владимир Зеленский, стёрто с лица земли, там негде укрепиться, а ВСУ заняли лишь часть местности около 100 метров, а не весь населенный пункт. Такие данные привел начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс».
«Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они (ВСУ – ред.) взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам», - цитирует РИА Новости «Феникса».

Он уточнил, что украинские военные взяли часть местности площадью около 100 метров. Всю Андреевку они не контролируют.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины – это очередные вбросы. По его словам,  в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои, за последние сутки есть улучшения позиций российских подразделений.

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ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области
РИА Новости: ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин
20 сентября 2023, 06:37

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Часть кассетных боеприпасов «натовского» калибра, которые применяют ВСУ, используются для дистанционного минирования территории, подконтрольной российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мотострелка 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ.
«Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами», — цитирует агентство слова командира подразделения.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Forbes: удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом нового «Ланцета»
20 сентября 2023, 05:34

Фото: iStock/rancho_runner

Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с серьезными трудностями, вызванными действиями российских беспилотных аппаратов, указал обозреватель из журнала Forbes Дэвид Экс.
«Появились неутешительные новости для уже пострадавших украинских военно-воздушных сил. Взрывной беспилотник, разработанный российскими инженерами, атаковал и повредил истребитель МиГ-29, находившийся на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево, расположенной недалеко от Кривого Рога», — сообщил он.

Дэвид Экс также высказал предположение, что данный инцидент «может считаться дебютом в боевых действиях для новейшего „Ланцета“».

«Появление обновленного беспилотного аппарата „Ланцет“, способного летать на большие расстояния, увеличивает степень угрозы», — подчеркнул он.
Согласно мнению Экса, украинским военным теперь, возможно, придется использовать более удаленные от передовой авиабазы и разрабатывать новые методы защиты своих воздушных сил.

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