Фото: iStock/Mariia Kokorina
Американский журналист Джексон Хинкл сообщил об огромных потерях ВСУ в результате контрнаступления на фронте, передает RT.
«Украинское контрнаступление, в ходе которого погибли 71 тыс. человек, ― самоубийственная миссия», — приводит слова Хинкла RT.
По мнению журналиста, украинцы должны протестовать против действий киевского режима, который отправляет их родственников на передовую. Он отметил, что этого не происходит из-за того, что Служба безопасности Украины отправит их в тюрьму или сделает что-то хуже.
Читайте также:
Журналист Хинкл: Правительство Британии расстроено гибелью танков Challenger 2
В Японии считают, что Зеленского могут повесить
Военный эксперт Пинчук назвал главное заблуждение об СВО
Екатерина Коршунова