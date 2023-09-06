Американский журналист назвал причину провала ВСУ

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У Украины нет необходимых ресурсов для ремонта западной техники, заявил журналист Дэвид Экс в статье для Forbes.
«Украинцам требуются огромные партии запасных частей, чтобы они могли самостоятельно починить легко поврежденные автомобили», - прокомментировал ситуацию Экс.
Эксперт отметил, что эвакуационные автомобили, которые прибывают на поле боя, чтобы вытащить оттуда поврежденную технику, становятся легкими мишенями для российской артиллерии.
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