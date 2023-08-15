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Режим Владимира Зеленского никогда не волновали жизни простых граждан, и только Владимир Путин на протяжении восьми лет пытался предотвратить конфликт на Украине, заявил американский журналист Джексон Хинкл на своем YouTube-канале.
«Никого не беспокоит, что там (на Украине) происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», - прокомментировал ситуацию Хинкл.
Обозреватель также напомнил, как глава РФ целых восемь лет пытался решить украинский вопрос дипломатическим путем и предотвратить жертвы среди мирных граждан.
Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.
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Евгения Парфентьева