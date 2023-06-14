Американский эксперт Джонсон заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении

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«Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожаются. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Напомним, немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала о хитрой ловушке ВС РФ, из-за которой ВСУ потеряли Bradley и Leopard. По словам немецких экспертов, у украинцев просто не было шансов.
Ранее «Радио 1» сообщало, как портал InfoBRICS пишет, что Украина потеряла большую часть БМП Bradley из-за недооценки российских сил.