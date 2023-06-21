Американский эксперт назвал наступление ВСУ «ужасной резней украинских войск»

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Ларри Джонсон заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ погибли более десяти тысяч украинских солдат
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил контрнаступление Вооруженных сил Украины с провальным голливудским блокбастером, сообщает «РИА Новости».
«Это была ужасная, ужасная резня украинских войск, и практически все, кого США и НАТО готовили в течение последних трех месяцев, вероятно, погибли», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
По словам эксперта, если сравнить долгожданное контрнаступление ВСУ с голливудским блокбастером – то его можно смело назвать провалом, потому как за последние несколько недель уже погибли более десяти тысяч украинских солдат.
Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
«Это была ужасная, ужасная резня украинских войск, и практически все, кого США и НАТО готовили в течение последних трех месяцев, вероятно, погибли», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Джонсон также подчеркнул, что украинское наступление не было стратегически продуманной военной операцией, а лишь политическим ходом Владимира Зеленского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Василий Дандыкин рассказал о нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения. Эксперт объяснил, что если даже ВСУ и удается вклиниться в российскую оборону – на помощь тут же подходят штурмовые отряды, которые отбрасывают украинцев далеко назад.
Евгения Парфентьева