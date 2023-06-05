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В США осознали, что российскую армию не получится сдержать, даже при помощи НАТО
Бывший главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что силам Североатлантического альянса не хватает военной мобильности, чтобы сдерживать Вооруженные силы РФ, сообщает «РИА Новости».
«Быть быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, - это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать. Военная мобильность по-прежнему остается проблемой», - прокомментировал ситуацию Ходжес.
Напомним, американское издание The New York Times считает, что Киев может лишиться западной поддержки из-за нацистской символики, которую Вооруженные силы Украины нашивают на свою форму. При этом, западные политики боятся признавать факт наличия нацистской идеологии в рядах Вооруженных сил Украины, потому что тогда им придется признать, что цели России в СВО абсолютно объективны.
Ранее «Радио 1» сообщало, как читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали Владимира Зеленского за его заявление о том, что Китай «больше и мощнее» России, и должен сыграть важную роль в разрешении украинского кризиса.
«Быть быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, - это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать. Военная мобильность по-прежнему остается проблемой», - прокомментировал ситуацию Ходжес.
Ранее «Радио 1» сообщало, как читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали Владимира Зеленского за его заявление о том, что Китай «больше и мощнее» России, и должен сыграть важную роль в разрешении украинского кризиса.
Евгения Парфентьева