Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Военные ошибки Зеленского могут привести к полному разгрому украинской армии
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский рискует погубить всю украинскую армию, просчитавшись в прогнозах контрнаступления, сообщает «РИА Новости».
«Я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы так оно и было, но с военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил у них нет оснований для оптимизма», - прокомментировал Дэвис готовность ВСУ к контрнаступлению.
Подполковник считает, что планы киевского режима – рискованная авантюра. Он также подчеркнул, что жизнь самого украинского лидера находится под угрозой.
Напомним, китайские эксперты Ян Шэн и Чжан Чаньюэ написали в издании Global Times, что Вооруженные силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу. По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик. Из-за больших потерь в технике и людях начать действительно масштабное наступление для Киева весьма затруднительно.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступить на семи направлениях 5 июня, однако, все они провалились.
«Я понимаю, что ему бы хотелось, чтобы так оно и было, но с военной точки зрения, если убрать эмоции и оценить соотношение сил у них нет оснований для оптимизма», - прокомментировал Дэвис готовность ВСУ к контрнаступлению.
Напомним, китайские эксперты Ян Шэн и Чжан Чаньюэ написали в издании Global Times, что Вооруженные силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу. По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик. Из-за больших потерь в технике и людях начать действительно масштабное наступление для Киева весьма затруднительно.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытки наступить на семи направлениях 5 июня, однако, все они провалились.
Евгения Парфентьева