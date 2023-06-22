Американский полковник Дэвис предсказал провал Зеленского

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
В США считают, что Украине уже не удастся преуспеть в контрнаступлении
Подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что столь неудачное начало украинского контрнаступления говорит о скорейшем провале киевской армии, сообщает «РИА Новости».
«Во-первых, у России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов. Во-вторых, как показал этот конфликт, нападать гораздо сложнее, чем обороняться. В-третьих, Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть», - прокомментировал ситуацию Дэвис. Говоря о преимуществах ВС РФ он имел ввиду, в частности, значительно превосходство России в воздухе.
По мнению военного, если Владимир Зеленский в ближайший год не научится управлять конфликтом и не возьмет его под свой контроль – Украина потерпит сокрушительное поражение. При этом, лучший способ решение проблемы – мирное урегулирование конфликта, считает Дэвис.
Подполковник считает, что если Киев продолжит проявлять агрессию и сражаться – то просто продолжит терять бойцов, технику и территории.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как западные психологи внушали бойцам Вооруженных сил Украины ненависть к русскому народу и желание убивать русских солдат.
«Во-первых, у России было девять месяцев на подготовку некоторых участков оборонительных поясов. Во-вторых, как показал этот конфликт, нападать гораздо сложнее, чем обороняться. В-третьих, Россия имеет ряд критических военных преимуществ перед Украиной, которые практически невозможно преодолеть», - прокомментировал ситуацию Дэвис. Говоря о преимуществах ВС РФ он имел ввиду, в частности, значительно превосходство России в воздухе.
Подполковник считает, что если Киев продолжит проявлять агрессию и сражаться – то просто продолжит терять бойцов, технику и территории.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как западные психологи внушали бойцам Вооруженных сил Украины ненависть к русскому народу и желание убивать русских солдат.
Евгения Парфентьева