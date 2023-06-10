Американский разведчик: НАТО не сможет помочь Украине

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«Они используют технику НАТО, артиллерию, подготовку и данные разведки, «все натовское», кроме солдат, и их уничтожают. И это будет происходить на каждом участке контрнаступления украинских войск. Это массовое уничтожение», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Напомним, как Риттер заявил, что Киев подорвал Каховскую ГЭС, чтобы обратить на себя угасающее внимание Запада. Американский офицер напомнил, что Владимир Путин ни раз предупреждал Запад о готовящихся диверсиях и терактах со стороны Украины, однако, его никто не слушал.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в ближайшем будущем Киев не дождется членства в Североатлантическом альянсе.