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«Я надеюсь, что украинцы после окончания всего происходящего заведут дело в МУС, потому что посылать солдат на линию обороны российской армии со снаряжением, которое они не знают, как использовать, без поддержки с воздуха — это убийство», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Напомним, глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о реальных целях наступления Вооруженных сил Украины. «Главное, чего они добиваются в рамках своего контрнаступления, - сформировать более удачные условия для переговоров с Россией, чтобы они велись на условиях США», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, как губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что прошлой ночью попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в регионе. По словам Богомаза, российские силы ПВО успешно отразили атаку трех беспилотников ВСУ самолетного типа.