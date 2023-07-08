Американский разведчик Риттер назвал захват Storm Shadow «нехорошим днем» для Запада

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«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов, потому что русские теперь смогут принять контрмеры, которые будут эффективно нейтрализовывать Storm Shadow», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Он также считает, что русские постараются повторить такие ракеты на своих оборонных заводах.
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