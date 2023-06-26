Американский разведчик Риттер раскрыл, когда ВС РФ разгромят ВСУ

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«Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны РФ опубликовало видео с украинским военнопленным Андреем Оранюком, где он рассказал, что на обучении во Франции его практически ничему не научили. Украинец заявил, что на этом обучении он чувствовал себя «как в тюрьме». Французские инструкторы постоянно настраивали их на желание убивать русских, а также давали им некие пилюли, без которых обучающиеся чувствовали себя вялыми и уставшими.