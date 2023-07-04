Американский разведчик Риттер восхитился тактикой российских военных

Фото: iStock/Prostock-Studio
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что ВС РФ используют особенные артиллерийские снаряды для дистанционного минирования, которые разносят в пух и прах подразделения и технику Вооруженных сил Украины, сообщает «РИА Новости».
«То, как это делают русские, очень умно», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По словам разведчика, оборонительные пояса, которые создает Россия, представляют из себя минные поля, которые дистанционно активируются сразу после того, как ВСУ разминируют их.
«Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар», - отметил эксперт.
Читайте также:
CNN: Украинский военный сравнил нынешние сражения с битвой за Артемовск
MW: Поставляемая Западом в Киев техника приводит к ненужной гибели бойцов
Украинский военнопленный раскрыл правду о западной технике
Евгения Парфентьева