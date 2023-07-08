Американский разведчик Риттер заявил, что армию США на Украине уничтожат за несколько дней

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«Если мы отправим одну дивизию на Украину, то ее уничтожат за несколько дней. Все они будут убиты», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению разведчика, американцы просто не в состоянии принимать участие в военных операциях, подобным тем, что сейчас разворачиваются на Украине.
Ранее Риттер заявил, что Россия сможет детально изучить начинку захваченной ракеты Storm Shadow и нейтрализовать ее в будущем. По словам разведчика, он сам, первым делом изучил бы потенциально уязвимые места ракеты, на предмет подавления РЭБ.
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