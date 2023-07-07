Американский разведчик Риттер заявил, что России удалось справиться с главным козырем ВСУ

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что России удалось ощутимо снизить потенциал главного оружия ВСУ – реактивной системы залпового огня HIMARS, в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«HIMARS — это оружие, которое на сегодняшний день уже не играет существенной роли на поле боя. Безусловно, это система с дальностью ракет в 300 миль, но американцы используют ее давно, а это значит, что в Москве уже знакомы с ней. Вы можете ее отправить туда и произвести выстрел, но ее собьют, потому что это не какое-то магическое оружие», - прокомментировал ситуацию Риттер.По мнению разведчика, российские системы ПВО и РЭБ – самые результативные в мире. Они без труда глушат сигнал HIMARS и заметно снижают точность попадания снаряда.
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