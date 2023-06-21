Американский разведчик спрогнозировал, когда провалятся ВСУ

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Американский экс-разведчик Риттер заявил, что боевые действия в украинском конфликте закончатся победой России к началу осени
Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что боевые действия на Украине завершатся осенью, передает РИА Новости.
По мнению Риттера, контратаки ВСУ провалятся, а ответные удары российской стороны приведут к освобождению всей территории новых регионов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что ВСУ попали в «огневой мешок» в Запорожье.
По мнению Риттера, контратаки ВСУ провалятся, а ответные удары российской стороны приведут к освобождению всей территории новых регионов.
«У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят», — рассказал Риттер.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что ВСУ попали в «огневой мешок» в Запорожье.
Екатерина Коршунова