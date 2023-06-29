Американский ведущий высмеял иностранных наемников на Украине за селфи из Краматорска

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Никсон показал фотографию военных из социальной сети, где они весело улыбаются, стоя напротив поезда. К фото прикреплена геолокация – Краматорск. По словам журналиста, наемники забыли, что имеют дело не с афганской армией, а технически подкованной – российской.
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