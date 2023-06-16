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«Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley. Твердить Украине, чтобы она воевала «до последнего украинца», — бесчеловечно», - прокомментировал ситуацию Блэк.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье царит тревожная обстановка.