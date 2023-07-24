Американский журналист был ранен в результате атаки беспилотника под Артемовском

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Журналист видеоредакции Agence France-Presse (AFP), гражданин США Дилан Коллинз пострадал в результате атаки беспилотника под Артемовском (Бахмут). Как сообщили в агентстве, он получил множественные осколочные ранения.
Видеожурналист участвовал в съемках репортажа на позициях украинских военнослужащих неподалеку от Артемовска в ДНР, когда участок подвергся атаке БПЛА. Чей именно был беспилотник в агентстве не уточняют, передает ТАСС.
Коллеги Коллинза рассказали, что его эвакуировали в ближайший госпиталь. Однако не сообщили, в какой именно госпиталь и в каком населенном пункте. По данным AFP, журналист находится в сознании, ему оказана необходимая медицинская помощь. Состояние его не внушает опасений за его жизнь.
В мае AFP сообщало о гибели своего сотрудника, 32-летнего Армана Сольдена, в районе Артемовска. Погибший занимал должность видеокоординатора на Украине.
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Коллеги Коллинза рассказали, что его эвакуировали в ближайший госпиталь. Однако не сообщили, в какой именно госпиталь и в каком населенном пункте. По данным AFP, журналист находится в сознании, ему оказана необходимая медицинская помощь. Состояние его не внушает опасений за его жизнь.
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Александр Бойцов