Аморим считает необходимым участие РФ в переговорах по украинскому конфликту

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Переговоры по разрешению украинского конфликта нужно проводить при участии России.
Данное заявление сделал советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, пишет портал G1.
В Джидде идут переговоры на уровне советников по национальной безопасности. Участвуют представители более 30 государств. В течение двух дней они примут необходимые решения о вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом Россию приглашать на переговоры не стали.
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«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны. Хотя Украина является самой большой жертвой, но, если мы действительно хотим мира, должны как-то привлечь Москву в этот процесс», — сказал Селсу Аморим.
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Мария Фирсова