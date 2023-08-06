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Аморим считает необходимым участие РФ в переговорах по украинскому конфликту

06 августа 2023, 09:29

Фото: iStock/Ayman Hussain

Переговоры по разрешению украинского конфликта нужно проводить при участии России.
Данное заявление сделал советник президента Бразилии Селсу Аморим на встрече в Саудовской Аравии, пишет портал G1.
«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны. Хотя Украина является самой большой жертвой, но, если мы действительно хотим мира, должны как-то привлечь Москву в этот процесс», — сказал Селсу Аморим.

В Джидде идут переговоры на уровне советников по национальной безопасности. Участвуют представители более 30 государств. В течение двух дней они примут необходимые решения о вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом Россию приглашать на переговоры не стали.

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#украина
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#сво
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В Харькове звучат взрывы
06 августа 2023, 09:19

Фото: iStock/FelixRenaud

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В Харькове произошли взрывы.  Об этом пишут местные СМИ.
 
Воздушная тревога начала работать только после серии громких звуков. Какой именно объект оказался под ударом, не сообщается.

Ранее на территории Киевской области и в ряде других районов Украины – на востоке, юге и в центре страны, 6 августа ночью дважды прозвучала воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные электронной карты от министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно предоставленным данным, сигналы тревоги активировались в 3:17 по московскому времени. Также тревожные уведомления были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Сумской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Киева.

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#харьков
#взрывы
#всу
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Пленный рассказал, что Украина обманом отправляет на передовую инвалидов
06 августа 2023, 08:55

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Киев обманным путём отправляет на передовую инвалидов и пожилых солдат, которые думали, что будут работать в тылу.
Об этом РИА Новости рассказал 50-летний украинский военнопленный, который является инвалидом III группы с диагностированной гипертонией. Изначально его подразделение занималось охраной аэропорта рядом с Луцком. Большая часть солдат подразделения имела проблемы со здоровьем. При этом их признали ограниченно годными и отправили в армию, пообещав оставить в тылу.
 
В начале июля военные были переброшены во Львов для прохождения ускоренной подготовки. Но им не переставали рассказывать про службу в тылу. А спустя несколько дней отвезли в село Старомайорское, на передовые позиции, которые находились в 400 метрах от российских укреплений.
 
Укрыться на позициях было почти невозможно. Военные оказались под артобстрелом. Потом над ними появились беспилотники. После чего пришли русские военные с предложением сдаться. Угрожали в случае отказа взорвать гранату. Украинцы сдались в плен. Они обижены на своё командование, которое не сдержало своих обещаний.
 
Пленные надеются, что информация о них дойдёт до родственников.

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#всу
#украина
#сво
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В Брянской области уничтожены 2 беспилотника самолётного типа
06 августа 2023, 08:16

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа.
Данная информация появилась в Telegram-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза.
 
Сообщается, что разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее российская армия успешно противостояла атаке украинских военных в районе Краснолимана. Об этом заявил руководитель пресс-центра воинской группы «Центр» Александр Савчук. По его словам, атакующие действия противника были нейтрализованы с помощью артиллерийского огня и воздушных ударов.

Савчук подчеркнул, что украинская сторона потеряла в боях приблизительно 100 человек, ещё четыре были взяты в плен. Как добавил представитель, во время столкновений были уничтожены одна бронетехника и два транспортных средства типа «пикап».

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#бпла
#всу
#беспилотник
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В США предрекли ВСУ столкновение с контратакой российских войск
Foreign Policy: после прорыва первой линии обороны России ВСУ ждет контратака
06 августа 2023, 06:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Прорыв украинской армии может не увенчаться успехом, так как после возможного прохождения первой линии защиты она может столкнуться с ответным ударом резервных сил России. Такое мнение выразил бывший эксперт Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен в материале для Foreign Policy.
Он подчеркивает, что убежденность западных партнеров Украины в возможном успехе операции, возможно, опирается на допущение относительно отсутствия резервных сил со стороны противника. Однако Позен считает, что это нереалистично.

«Даже если украинская армия проникнет далеко на территории, контролируемые Россией, она может столкнуться с масштабными ответными действиями со стороны России в наиболее неблагоприятных условиях», - отметил он.
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#сша
#армия
#операции
#всу
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Инструкторы из Дании и Великобритании готовили бойцов на базе «Азова»*
РИА Новости: инструкторы из Дании готовили боевиков на базе «Азова»* в 2021 году
06 августа 2023, 06:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Инструкторы НАТО из Дании и Великобритании проводили тренировки для украинских военных на базе бригады «Азов»*. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на документы датского посольства в Киеве.
Несмотря на то что финансирование бригады со стороны США было прекращено из-за утверждений о связях формирования с неонацизмом, тренировка продолжалась. Согласно документам, дипломатическая миссия Дании в Киеве сообщила украинскому Министерству обороны о приезде шести инструкторов в Бердянск и Урзуф. Также утверждается, что в Украине находились британские инструкторы из программы Operation Orbital.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
#сша
#финансирование
#бизнесмен
#рф
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Пожар в здании университета Донецка локализован
Пожар в здании университета Донецка в результате обстрела ВСУ локализован
06 августа 2023, 06:32

Фото: Фотобанк МО

Масштабный пожар, возникший в здании университета экономики и торговли в Донецке после атаки ВСУ, был успешно локализован, отмечено в Telegram-канале Главного управления МЧС ДНР.
Согласно первоначальной информации, пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади порядка 3 тыс. кв. м. Отмечается, что во втором этаже здания еще наблюдаются очаги возгорания. Для ликвидации пожара привлечено 91 человек и 19 единиц спецтехники.

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#мчс
#пожар
#человек
#здание
#telegram
#днр
#всу
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Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков
Савчук: группировка «Центр» уничтожила около 100 боевиков ВСУ, четверо в плену
06 августа 2023, 05:57

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российская армия успешно противостояла атаке украинских военных в районе Краснолимана. Об этом заявил руководитель пресс-центра воинской группы «Центр» Александр Савчук, информацию передает ТАСС.
Савчук отметил, что атакующие действия противника были нейтрализованы с помощью артиллерийского огня и воздушных ударов. Он подчеркнул, что украинская сторона потеряла в боях приблизительно 100 человек, еще четыре были взяты в плен. Как добавил представитель, во время столкновений были уничтожены одна бронетехника и два транспортных средства типа «пикап».

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Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь
В Киевской области второй раз за ночь на 6 августа объявлена воздушная тревога
06 августа 2023, 05:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На территории Киевской области и в ряде других районов Украины – на востоке, юге и в центре страны, 6 августа ночью дважды прозвучала воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные электронной карты от министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно предоставленным данным, сигналы тревоги активировались в 3:17 по московскому времени. Также тревожные уведомления были зафиксированы в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Сумской областях, а также в районах Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем Киева.

Ранее, в 01:07, воздушная тревога также была объявлена в Киеве, его области и еще в шести регионах страны.

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В США назвали Украину выгребной ямой
Экс-разведчик Риттер назвал Украину выгребной ямой из-за поддержки США
06 августа 2023, 04:13

Фото: iStock/JARAMA

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе на YouTube-канале Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы США не сталкивались с ситуацией, аналогичной тому, что сейчас наблюдается на Украине, сравнив эту страну с мусорной свалкой.
Риттер прокомментировал заявление бывшего директора ЦРУ генерала Дэвида Петреуса. Бывший разведчик упрекнул Петреуса в обмане американского народа и неспособности сделать это «умно».

«Вы говорите о ковровых бомбардировках, но когда последний раз мы применяли их, генерал? Вы знаете ответ, и я тоже его знаю. Мы применяли ковровые бомбардировки ограниченно во время войны в Персидском заливе. Сколько минных полей мы тогда уничтожили, генерал? Ни одного. Почему? Потому что мы не попадали по цели», — заметил специалист.
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