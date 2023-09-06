Аналитик Чарап оценил влияние истребителей F-16 на украинский кризис

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Использование украинскими военными американских истребителей F-16 не изменит ход боевых действий. Об этом в эфире CNN заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап.
Он отметил, что поставки истребителей, которые недавно анонсировали Нидерланды и Дания, безусловно, улучшат украинскую авиацию. Однако они не изменят ситуацию на фронте, поскольку Россия сможет легко справиться с этими истребителями.
В заключение беседы Чарап подчеркнул, что альтернативы переговорам нет, поэтому Украине в любом случае придётся прибегнуть к мирному урегулированию конфликта.
Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в ходе Киевского форума безопасности заявил, что мире нет такого оружия, которое бы помогло кардинально изменить ситуацию на Украине.
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Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине
В заключение беседы Чарап подчеркнул, что альтернативы переговорам нет, поэтому Украине в любом случае придётся прибегнуть к мирному урегулированию конфликта.
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Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине
Анастасия Чинкова