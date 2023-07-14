Аналитик НАТО Бьюри: Оборона ВС РФ стала неожиданностью для ВСУ

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Мощная и продуманная оборонительная линия ВС РФ стала неприятным сюрпризом для ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом рассказал британской аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри, передаёт газета Express.
«У них было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите. Это было полной неожиданностью», — заявил Бьюри.
При этом он добавил, что моральный дух российских военных намного выше, чем у ВСУ. ВС РФ, по словам аналитика НАТО, ведут боевые действия с умом. Кроме того, успешного отражения контрнаступления ВСУ удалось добиться благодаря построенным железобетонным укреплениям, проволочным заграждениям. Также немаловажную роль играют и противотанковые рвы, и минные поля, где подрывается украинская тяжелая техника.
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Элина Позднякова