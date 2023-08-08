Фото: istockphoto/JARAMA
Новое официальное лицо ВСУ трансгендер Сара Эштон Чирилло (бывший Майкл) рассказал (-а, -о) об основных отличиях российских солдат от украинских. По словам спикера, разница принципиальная.
На кадрах очередного видео Чирилло на фоне фанерной фигуры бойца Вооруженных Сил РФ рассказывает о разнице между украинскими и российскими солдатами. По ее словам, основное различие в том, что украинцы, с которыми она, видимо, уже отождествляет себя, сражаются за свободу, а русские — за тиранию и диктатуру. Поэтому солдаты ВСУ — люди, а российские бойцы — наверняка нет, заключила спикер-трансгендер.
Читайте также:
ВСУ применяют зажигательные боеприпасы на Краснолиманском направлении
Американский трансгендер занял пост в правительстве Украины
В Орловской области задержан трансгендер и ЛГБТ-активист, переводивший деньги ВСУ
Александр Бойцов