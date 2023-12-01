AP: Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов, об этом он заявил в интервью для Associated Press.
«Мы хотели более быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
По его словам, провал контрнаступления Вооружённых сил Украины напрямую связан с тотальной нехваткой оружия, которое обещали поставить Киеву западные союзники.
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