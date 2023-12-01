AP: Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование кризиса на Украине политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники РФ сольно танцуют брейк-данс. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.