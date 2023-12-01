AP: Зеленский заявил о новой стадии конфликта с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой стадии в конфликте с Россией, в интервью для Associated Press.
«Война с Россией вступила в новую стадию, и ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
При этом, ранее украинский лидер написал в своём Telegram-канале, что Вооружённые силы Украины перейдут к новой тактике в ведении боевых действий. Украинская армия больше не будет наступать и перейдёт к укреплению обороны от Донбасса до Западной Украины.
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Евгения Парфентьева