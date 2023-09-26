Арестович: На фронте придётся побывать всем мужчинам Украины

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Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. Об этом он заявил в эфире собственного YouTube-канала.
«Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — сказал Арестович.Кроме того, по его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.
Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже женщины люди с легкими психическими расстройствами.
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