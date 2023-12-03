Арестович* рассказал, как разрешить все противоречия на Украине

Разрешить противоречия, накопившееся на Украине за последние годы, возможно только экстраординарным путем.
Об этом сказал бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
По его мнению, разрешить противоречия могут военный переворот или «условный «майдан». Существует ещё один пути: изменение позиции центральной власти, а также выборы.
Арестович предполагает, что действующая власть на Украине начала утрачивать свою легитимность. При этом Украина нуждается в непопулярных решениях, считает Арестович.
Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
По его мнению, разрешить противоречия могут военный переворот или «условный «майдан». Существует ещё один пути: изменение позиции центральной власти, а также выборы.
«В военное время это несет прямую опасность как для государства, так и для всех нас», — сказал Алексей Арестович.Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Об этом пишет «Страна.ua».
Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей.
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Мария Фирсова