Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказал о двух катастрофических ошибках ВСУ.
По мнению Арестовича, ВСУ потратили слишком большое количество ресурсов на Бахмут. При этом сказывается отсутствие оборонных сооружений. По словам Арестовича, многие, и он в том числе, строили большие ожидания на украинское контрнаступление, но они не оправдались. На Бахмут потратили слишком много войск и техники, а их следовало направить на юг.
По его словам, ВСУ не строили подобные «линии Суровикина» оборонные сооружения, которые позволили бы резко поднять боевую устойчивость. За стратегическими ошибками в свою очередь следуют ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике. Имеется ввиду коррупция, перспектива сокращения помощи Украине, ухудшении отношений с соседями.
Все это Арестович озаглавил как «монополия некомпетентности», отметив, что украинское руководство свою компетентность давно исчерпало.
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«Прорыв на юге дал бы нам стратегический успех в войне и захват стратегической инициативы - политической, моральной, военной», - заявил Арестович.
Все это Арестович озаглавил как «монополия некомпетентности», отметив, что украинское руководство свою компетентность давно исчерпало.
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Мария Фирсова