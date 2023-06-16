Арестович: ВСУ «льют кровь литрами» из-за промедления с поставками F-16

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«Контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только при условии авиационного превосходства. А у нас пехота льет кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16, не давать», - объяснил Арестович.
Арестович подчеркнул, что, если нынешнее контрнаступление ВСУ провалится, а Россия получит еще девять месяц на то, чтобы построить не три, а девять линий обороны, то, по его словам, даже армия США не сможет взять их штурмом.
Ранее турецкое издание dikGAZETE заявило, что контрнаступление Вооруженных сил Украины войдет в историю, как самая позорная операция.