«Армия инвалидов»: В ВСУ жалуются, что годными к службе признают больных солдат

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Украинские солдаты жалуются, что военные комиссии признают годными и отправляют служить инвалидов и больных, сообщает «Страна» в своем Telegram-канале.
«Нас перевели в 23 бригаду. Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (Артемовск). На костылях, с имплантами пришли в боевые батальоны. Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в минобороны, генштаб», - прокомментировал ситуацию солдат ВСУ.
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