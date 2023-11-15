Армия России медленно сжимает клещи вокруг Авдеевки — карта, видео

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На Авдеевском направлении российские войска планомерно ведут наступление сразу на нескольких участках. Клещи вокруг обороняющихся частей ВСУ продолжают медленно сжиматься.
Атаки ведутся в районе населенных пунктов Степовое, Северное, Первомайское, а также к западу от Каменки, возле водоочистной станции. В Степовом российским бойцам удалось занять окраинные дома, сообщают военкоры «Русской весны» в своем телеграм-канале. Части ВС РФ стремятся пробить брешь в обороне противника, одновременно проводя атаки севернее и южнее села.
Киевские военные аналитики высказываются осторожно относительно возможности удержать Авдеевский узел обороны. Российские военные продолжают штурмовать район коксохимзавода, стараясь создать плацдарм на окраине промзоны. Противник признает, что взятие частями ВС России Красногоровки и Каменки в начале года оказали большое влияние на общую расстановку сил не в пользу Киева.
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Киевские военные аналитики высказываются осторожно относительно возможности удержать Авдеевский узел обороны. Российские военные продолжают штурмовать район коксохимзавода, стараясь создать плацдарм на окраине промзоны. Противник признает, что взятие частями ВС России Красногоровки и Каменки в начале года оказали большое влияние на общую расстановку сил не в пользу Киева.
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Александр Бойцов