Армия Украины подключается к Starlink с помощью терминалов по всей линии фронта

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Они довольно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно многое говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них»,— сказал Буданов на конференции в Киеве.Главный разведчик Украины подтвердил, что сеть Starlink «какое-то время не работала возле Крыма». Однако, по его словам, он не верит, что основатель SpaсeX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов» в районе Крыма. Буданов заявляет, что причиной этого просто явилось отсутствие покрытия для терминалов.
Позже американское издание Politico сообщило, что такое решение Маск принял после переговоров с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил его, что РФ может нанести ответный ядерный удар.
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