«Армия зомби»: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев

Фото: iStock/Sinenkiy
Ввиду огромных потерь среди личного состава ВСУ, Киев начал мобилизовывать тяжелобольных людей, заявил американский журналист Клейтон Моррис, его цитирует «Политика».
«Они (киевские власти) прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины», - прокомментировал ситуацию Моррис.
По словам журналиста, Киев, буквально, создает «армию зомби», половина солдат в которой имеет за спиной тюремные сроки, а вторая - тяжелобольные люди с различными недугами и отклонениями.
Читайте также:
На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник
Риттер: ВС РФ возьмут ВСУ в котел в Запорожской и Харьковской областях
Марочко: ВСУ возводят оборонительные сооружения под Красным Лиманом
Евгения Парфентьева