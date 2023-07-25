Артемовск остается под обстрелами

Фото: iStock/Anna_Anikina
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о нынешней ситуации на флангах Артемовска, в эфире телеканала «Россия 24».
«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
Ранее стало известно, что киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка. При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска.
Читайте также:
Марочко: ВСУ стягивают резервы техники и личного состава на Купянское направление
Рогов: ВСУ просят коридоры для выноса раненых, а сами идут в атаку
Водитель в Киеве насмерть сбил украинского военного
Евгения Парфентьева