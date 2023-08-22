Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777

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Российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777 американского производства и 120-миллиметровый миномет. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Отмечается, что также были уничтожены расчеты и боекомплекты этих орудий. Источник дополнил, что в районе островов, которые расположены в устье Днепра, уничтожены две позиции подразделений ВСУ, при этом двенадцать украинских солдат уничтожены; пять получили были ранены.
На позиции ВСУ на Каховском направлении были уничтожены пять украинских военнослужащих.
Ранее подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. Бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.
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На позиции ВСУ на Каховском направлении были уничтожены пять украинских военнослужащих.
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Екатерина Коршунова