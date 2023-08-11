Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ

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Войска группировки «Восток» поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в районе Пречистовки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
«С помощью артиллерийского огня были поражены позиции противника в Угледаре, Старомайорске и к северу от Приютного, а также командный пункт управления дронами ВСУ в Пречистовке», — отметил Чехов.Он также подчеркнул, что бойцы «Востока», поддерживаемые артиллерией, сумели отразить наступление противника у Урожайного. При этом украинская сторона понесла потери и была вынуждена отступить.
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