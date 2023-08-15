Артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания»

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev
На краснолиманском участке фронта в Донбассе расчеты РСЗО БМ-21 «Град» из Центрального военного округа применили методику «огневого прочесывания», передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Используя РСЗО БМ-21 „Град“, подразделения ЦВО осуществили удар по вражеским силам, расположившимся в лесной зоне на краснолиманском направлении», — уточнили в ведомстве.В ходе операции военные выпустили несколько осколочно-фугасных снарядов, поражая цель на дистанции свыше 10 километров.
Читайте также:
Офицер НАТО Атламазоглу: БПЛА «Ланцет» нанесли тактический удар по ВСУ
Многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия
ВСУ бегут из-под Харькова из-за наступления российских войск
Артем Кузьмин