Артиллеристы уничтожили пехотную группу ВСУ недалеко от Артемовска

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ, засевшую в одном из населенных пунктов рядом с Артёмовском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что средствами объективного контроля в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО «Град» наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами», — рассказали в оборонном ведомстве.
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Диана Аванесян