Артиллеристы ВС РФ атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области

Фото: сайт Минобороны РФ
В Харьковской области артиллеристы ЗВО ВС России нанесли удар по бронегруппе ВСУ, в результате чего противник покинул свои позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из российских военнослужащих.
«Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке», — цитирует агентство слова собеседника.
По словам российского бойца, ВСУ в результате удара понесли потери погибшими и раненными. Позже они были эвакуированы.
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