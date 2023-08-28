Артиллеристы ВС РФ уничтожили орудие НАТО на Краснолиманском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Артиллеристы ВС России с использованием буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20 в ходе ведения контрбатарейной борьбы ликвидировали 155-мм орудие FH-70 производства НАТО на Краснолиманском направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
«Орудие работает от основных точек наводки. После обработки цель приходит к нам, высчитываем точные координаты, дается команда наводчику, он наводит на основную — и отрабатываем», — цитирует издание слова командира с позывным «Урал».
Он добавил, что артиллеристы гаубиц работают по опорным пунктам, пехоте, а также западной технике.
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Диана Аванесян