Артиллеристы группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ;

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллеристы ВС РФ ликвидировали командно-наблюдательный пункт ВС Украины на Южнодонецком направлении. Российские военные нарушили систему противника, чем сорвали атаку, пишет РИА Новости.
«В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана», — цитирует агентство слова собеседницы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян