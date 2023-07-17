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Артиллеристы группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ

17 июля 2023, 05:12

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра «Восток» Олег Чехов заявил, что артиллеристы ВС РФ ликвидировали командно-наблюдательный пункт ВС Украины на Южнодонецком направлении. Российские военные нарушили систему противника, чем сорвали атаку, пишет РИА Новости.

«В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана», — цитирует агентство слова собеседницы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#артиллеристы
#ВС РФ
#спецоперация
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Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ
17 июля 2023, 05:51

Фото: РИА Новости

В Минобороны РФ проинформировали, что экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ЦВО ликвидировал опорный пункт и склад с боеприпасами украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что точно и оперативно нанести огневое поражение украинским боевикам позволило взаимодействие с комплексом БПЛА.

«Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах рельефа местности, но мы справились — попали», — цитирует агентство слова командира с позывным «Майями».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#ВС РФ
#ВСУ
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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы
17 июля 2023, 01:00

Фото: iStock/Roman Novitskii

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, подконтрольном Киеву, раздались взрывы. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, звучат взрывы», — говорится в публикации.

Предварительно, в городе сработала система ПВО Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Женщина погибла при обстреле центра Шебекино «Градами».

#взрывы
#Запорожье
#Рогов
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В Киеве заявили, что ВС РФ активно наступают на Купянском фронте
16 июля 2023, 23:22

Фото: сайт Минобороны РФ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС России на Купянском и двух других направлениях ведет активные боевые действия.
«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои», — проинформировала политик в своем Телеграм-канале.

Она добавила, что наступление также продолжается на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Марочко: ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы при обстреле Луганска.
#Анна Маляр
#Украина
#Купянское направление
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В ВВС Украины признались в размещении средств ПВО около жилых домов
16 июля 2023, 14:15

Фото: istockphoto/:e-crow

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны размещены близко к городам и как можно плотнее друг к другу. По его словам, если системы ПВО перебазировать дальше от жилых застроек, в обороне образуются бреши.
Игнат уточнил, что Украина не располагает достаточным количеством средств ПВО и поэтому не имеет возможности взять в сплошное кольцо все важные объекты, передает RT. Остается только располагать системы защиты и отражения воздушных атак вблизи городов, а сбивать российские дроны и ракеты вдали от домов украинские средства ПВО просто не могут, передает RT.

Ранее официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ также признавала, что последствия работы украинских систем ПВО могут быть достаточно разрушительными и приводить к значительным повреждениям жилых домов. Это становится тем более очевидным после признания Игната в том, что размещение сил ПВО Украины вблизи населенных пунктов является сознательным выбором украинского командования.

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#всу
#пво
#размещение
#дом
#повреждение
#командование
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Женщина погибла при обстреле центра Шебекино «Градами»
16 июля 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Во время обстрела ВСУ Шебекино реактивными системами залпового огня «Град» погибла женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Удар пришелся в район Центрального рынка, сообщает сетевое издание URA.RU. Женщина ехала на велосипеде по тротуару и угодила под обстрел. Она получила многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Повреждения получили фасад торгового павильона и два автомобиля. Руководитель региона принес соболезнования родным и близким погибшей.

На место инцидента прибыл глава Шебекинского округа в сопровождении сотрудников оперативных служб. Продолжается обход и осмотр территории, прилегающей к рынку. Приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергается постоянным интенсивным обстрелам с украинской стороны. Жители покидают дома и направляются в пункты временного размещения.

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#шебекино
#белгородская область
#обстрел
#всу
#град
#гладков
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Марочко: ВСУ могли использовать кассетные боеприпасы при обстреле Луганска
16 июля 2023, 11:40

Фото: iStock/bbsferrari

ВСУ возможно воспользовались кассетными снарядами дальнего радиуса действия для обстрела Луганска. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт рассказал, что около 10 часов утра (совпадает с мск) на юго-западе Луганска сработала система ПВО, после чего раздалась серия взрывов, похожих на разрывы кассетных боеприпасов. Марочко предположил, что это могла быть дальнобойная ракета с кассетной частью. 

Ранее Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам. 

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#ВСУ
#кассетныебоеприпасы
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Минобороны РФ: В атаке на Севастополь приняли участие два катера и семь беспилотников
16 июля 2023, 09:27

Фото: istockphoto/aapsky

Министерство обороны России прокомментировало ночную атаку ВСУ на Севастополь. В ведомстве назвали инцидент террористической атакой киевского режима.
В телеграм-канале  Минобороны отмечается, что атаку удалось отразить благодаря умелой и слаженной работе сил противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной борьбы (РЭБ). Противник планировал нанести удары в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари, сообщает «Коммерсант».

Два украинских БПЛА были уничтожены силами ПВО над акваторией Черного моря на значительном удалении от береговой линии. Еще пять беспилотников были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув своих целей.

Кроме того, в северной части Черного моря были обнаружены два безэкипажных катера ВСУ. После идентификации их уничтожили огнем из штатного вооружения. В результате отраженной атаки жертв и разрушений нет.

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#минобороны
#севастополь
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#беспилотник
#катер
#пво
#рэб
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Губернатор Развожаев: В ходе отражения атаки сбит девятый вражеский беспилотник
16 июля 2023, 08:33

Фото: istockphoto/NiseriN

ВСУ в ночь на 16 июля предприняли массированную атаку на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе над мысом Манганари сбит уже девятый беспилотник противника.
Ночью российские военные уже отразили атаку восьми БПЛА. Как уточнил глава города, дроны атаковали Севастополь в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы, передает RT. Два из них были уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В городе временно приостановлено движение катеров и паромов. Михаил Развожаев подчеркнул, что военные отработали все цели уверенно и спокойно, никакие объекты в городе и акватории не пострадали. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, но без стресса и паники, сказал в заключение губернатор.

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#севастополь
#губернатор
#развожаев
#атака
#беспилотник
#БПЛА
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Der Spiegel: Российские минные заграждения подавляют бойцов ВСУ психологически
16 июля 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Журналисты немецкого журнала Der Spiegel рассказали о главном страхе, с которым сталкиваются военнослужащие ВСУ. Это умело оборудованные российские минные поля, которые оказывают на украинцев деморализующее воздействие.
Благодаря современным российским системам минирования, новые минные заграждения могут появляться буквально «из воздуха», на пустом и еще вчера безопасном месте, передает РИА Новости. Более того, проверенные саперами и разминированные участки вовсе не являются гарантией безопасности для солдат ВСУ при наступлении, сообщает издание.

Дело в том, что модернизированная система дистанционного минирования позволяет за очень короткое время создать непроходимый минный заслон там, где только что не было никакой опасности. Постоянная опасность быть тяжело ранеными или убитыми на российских минных полях оказывает сильное психологическое воздействие на солдат ВСУ, деморализует их и вызывает постоянный страх.

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#всу
#страх
#воздействие
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