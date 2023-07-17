Артиллеристы группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ;

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны размещены близко к городам и как можно плотнее друг к другу. По его словам, если системы ПВО перебазировать дальше от жилых застроек, в обороне образуются бреши.