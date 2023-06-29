Артиллеристы группировки «Юг» уничтожили два опорных пункта ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
«Артиллерийскими подразделениями «Южной» группировки ВС РФ уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. В ходе контрбатарейной борьбы на Марьинском направлении артиллеристами группировки уничтожены три 120-мм миномета противника», — цитирует агентство слова собеседника.
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