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Артиллерия группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении смогла подавить до двадцати украинских артиллерийских расчетов, сообщил начальник пресс-центра этой группировки, подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.
Подполковник Савчук также отметил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» осуществили успешные действия при поддержке артиллерийского огня и атаки штурмовой и армейской авиации. В результате этих операций были нанесены удары по штурмовым группам трех украинских бригад: 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (группировка, признанная запрещенной в России) и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.
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