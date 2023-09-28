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Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов

МО: артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
28 сентября 2023, 05:08
Фото: istock / zabelin

Фото: istock / zabelin

Артиллерия группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении смогла подавить до двадцати украинских артиллерийских расчетов, сообщил начальник пресс-центра этой группировки, подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были обнаружены и нейтрализованы указанные украинские артиллерийские расчеты. Кроме того, был поражен 120-миллиметровый миномет, а также уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и автомобиль типа пикап.

Подполковник Савчук также отметил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» осуществили успешные действия при поддержке артиллерийского огня и атаки штурмовой и армейской авиации. В результате этих операций были нанесены удары по штурмовым группам трех украинских бригад: 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (группировка, признанная запрещенной в России) и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

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Стала известна ошибка США на Украине
Генерал Ализай: США повторяют на Украине ошибки Афганистана
28 сентября 2023, 04:56

Фото: iStock/alzay

Бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай выразил убеждение, что США предоставляют Украине поддержку слишком поздно, повторяя тем самым ошибки прошлого. Он поделился своим мнением в интервью порталу Cal Walters.
По словам отставного генерала, американцы считали, что ситуация в Афганистане была в порядке, несмотря на критическое положение на местах. Сейчас, по его мнению, на Украине происходит аналогичная ситуация. Хайбатулла Ализай подчеркнул, что Украине сегодня необходима логистическая и моральная поддержка, однако американцы, возможно, будут планировать эту помощь на следующий год, когда уже будет слишком поздно.

Бывший военный лидер также отметил, что Запад не учел запросы афганских военных о тренировках и воздушной поддержке во время борьбы с Талибаном. Сегодня же он видит, что Запад совершает аналогичные ошибки в отношении Украины.

Кроме того, Хайбатулла Ализай подчеркнул необходимость смены украинского военного руководства на лиц, не подверженных коррупции.

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Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого, подбив склад
28 сентября 2023, 04:50

Фото: istock / Tomas Ragina

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» из России успешно оттеснили украинских военных в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанеся точные артиллерийские удары по складу боеприпасов на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию распространил оператор беспилотного летательного аппарата ZALA, который идентифицируется под псевдонимом «Корлус», передает РИА Новости.
Видеозапись с беспилотника была предоставлена, показывая момент артиллерийского удара по складу, вспышку пожара и последующий взрыв боекомплекта на украинских оборонительных позициях. На кадрах также запечатлено передвижение бойцов ВСУ по их окопам.

Согласно «Корлусу», было замечено скопление украинских военнослужащих и блиндажей на этой позиции. Он передал полученную информацию артиллерии, которая начала наводить точные выстрелы. В результате одного из попаданий произошел пожар и детонация боекомплекта, что привело к началу отступления украинских военных.

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Полковник Кнутов назвал мобилизационный предел Украины
Кнутов: Мобилизационного резерва ВСУ хватит максимум на одно контрнаступление
28 сентября 2023, 04:34

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВС Украины переживают кризис на фоне жёстких и регулярных мобилизационных мероприятий. Об этом пишет «Лента.ру».
«Единственное, на что сейчас Зеленский уповает, — это новая мобилизация в принудительном порядке, причем и молодежи, и пожилых, и больных людей таким образом, чтобы набрать 200 тысяч сейчас и еще 300 тысяч зимой и в начале весны — всего 500 тысяч. Военкомы, конечно, в ужасе, потому что найти новых людей очень тяжело с учетом того, что, как ранее говорил Арестович*, три с половиной миллиона мужчин сбежало с территории Украины», — цитирует издание слова собеседника.

Кнутов добавил, что количества мобилизованных граждан на Украине хватит максимум на еще одно контрнаступление, после чего в стране больше не останется полноценного мужского населения. При этом у основной части мобилизованных отсутствуют необходимые компетенции и ресурсы для ведения боевых действий.

«Российские военные отмечают, что единственные подготовленные резервы приходят под Артемовск, на остальных же направлениях собирают все, что можно собрать и бросают на «мясные штурмы», от этого бойцы ВСУ и сдаются в плен», — заключил военный эксперт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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В Черкасской области произошли взрывы, сообщают украинские СМИ
«Общественное»: В Черкасской области произошли взрывы
28 сентября 2023, 04:18

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своём Телеграм-канале.
«В Черкасской области взрывы», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ
Подоляка: Ракеты ATACMS и Taurus не помогут ВСУ противостоять России
28 сентября 2023, 02:55

Фото: iStock/Binnerstam

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляка в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача Киеву западными партнёрами ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве вооружения ВС РФ.
«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это всё равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — признал украинский политик.

Подоляка добавил, что сейчас Украина налаживает производство собственных ракет, которое планируется наращивать.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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В России разработали новые льготы для добровольцев спецоперации
«Известия»: доход добровольцев СВО предложили не облагать НДФЛ
28 сентября 2023, 01:52

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Депутаты и сенаторы от «Единой России» представили законопроект, согласно которому доходы добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) России на Украине, не будут облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на зампреда комитета Госдумы Анатолия Выборного.
Выборный объяснил, что данная инициатива направлена на согласование правовых норм для добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны, а также сотрудников Росгвардии, включая бойцов ОМОНа, СОБРа и других подразделений. Это позволит унифицировать налоговые правила для данной категории граждан.

Предложенная мера направлена на поддержку и моральное укрепление военнослужащих, а также обеспечение социальной поддержки их семей. Законопроект уже получил поддержку правительства. Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов отметил, что такие меры помощи военным следует сделать более значимыми и обширными.

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Во Франции посоветовали простой способ уничтожить танки Abrams
Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании
28 сентября 2023, 01:00

Фото: iStock/Michael Vi

Бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен поделился своими мнениями о танках Abrams в беседе с Figaro, отмечая их высокую требовательность к обслуживанию и возможность прийти в негодность из-за недостаточного ухода.
Буавен выразил замечание относительно технического обслуживания танков Abrams, утверждая, что они требуют более квалифицированного персонала для работы с турбинными двигателями по сравнению с дизельными двигателями. Это высокий уровень требований к технической подготовке персонала и материальному обеспечению.

Кроме того, бывший командир отметил, что неправильное обращение с двигателями танка Abrams может повлечь за собой взрыв. Это мнение было подтверждено американским генералом Марком Хертлингом.

Буавен также подчеркнул, что проблемой для боеспособности танка является плохая герметизация боекомплекта. В случае удачного попадания в место хранения боеприпасов, танк может самопроизвольно взорваться.

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ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
28 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/rarrarorro

За последние сутки украинские вооруженные силы (ВСУ) осуществили 32 обстрела территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив при этом 94 боеприпаса. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Обстрелы были сосредоточены в следующих направлениях:

1. Донецкое направление — 28 обстрелов, в том числе артиллерийские обстрелы калибром 155 миллиметров, включая применение кассетных боеприпасов.
2. Горловское направление — два обстрела.
3. Ясиноватское направление — один обстрел.
4. Волновахское направление — один обстрел.

Украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров в большинстве случаев, за исключением Горловского направления, где была применена артиллерия калибром 152 миллиметра.

Всего ВСУ выпустили 94 боеприпаса различных типов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Ольгинка.

Также поступила информация о гибели одного мужчины в Кировском районе Донецка и о ранении троих гражданских лиц в Донецке.

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СМИ: Запад готовит замену Зеленскому
dikGAZETE: Запад может заменить Зеленского для начала переговоров с Россией
27 сентября 2023, 18:38

Фото: iStock/alzay

Запад может размышлять над отставкой украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает dikGAZETE.
Сообщается, что США и Евросоюз могут попытаться закончить украинский конфликт с помощью переговоров. Поэтому в ближайшее время у Украины может смениться лидер.

Напомним, РФ не раз указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне запретил их. 

Ранее российский лидер Владимир Путин, в рамках встречи с африканской делегацией, заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. В доказательство, российский лидер продемонстрировал главам африканских стран парафированный договор с Киевом. Он включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности. Украина этот договор отвергла.

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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

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